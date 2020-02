BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 25.500 punti (20 febbraio 2020)

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 25.500 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 toccherà all’indice dei prezzi alla produzione in Germania relativo a gennaio. Alle 8:45 sapremo invece l’inflazione in Francia, dato definitivo di gennaio. Alle 10:30 sarà la volta delle vendite al dettaglio in Gran Bretagna. Alle 13:30 saranno diffusi i verbali della riunione del board della Bce di gennaio. Alle 14:30 sapremo l’ammontare delle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Usa, insieme all’Indice elaborato dalla Fed di Filadelfia. Alle 16:00 toccherà all’indice di fiducia dei consumatori Usa a febbraio, mentre un’ora dopo sapremo l’ammontare delle scorte settimanali di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnolo con scadenza fino a dieci anni e francesi con scadenza fino a 6 anni. Dalla Francia arriverà anche il bilancio 2019 di Air France-Klm, mentre a Piazza Affari sono attesi quelli di Anima e Coima Res.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,01% a 25.477 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Stm con un +4,6%. Bene anche Pirelli (+3,3%), Moncler (+3,7%), Fineco (+3,2%) e Prysmian (+3,3%). Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Amplifon (+2,1%), Hera (+2,5%), Nexi (+2,1%) e Unipol (+2,8%). Campari ha fatto peggio tutti con un -3,4%. Male anche Juventus (-2%) e Leonardo (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 135 punti base.

