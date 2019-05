BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda anche allo spread (28 maggio 2019)

PIAZZA AFFARI GUARDA ALLO SPREAD

Non mancano dati macroeconomici nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo l’indice di fiducia dei consumatori in Germania. Stesso dato, relativo alla Francia, verrà diffuso alle 8:45. Alle 10:00 sarà invece la volta del saldo della bilancia commerciale extra-Ue dell’Italia nel mese di aprile. Alle 11:00 verrà diffusa il dato sull’indice di fiducia di consumatori e imprese a livello europeo nel mese di maggio. Alle 15:00 arriverà dagli Usa l’indice dei prezzi delle case relativo al mese di marzo. In giornata è prevista anche l’emissione di Bund a due anni e di Btp a 4 e 10 anni. In programma anche l’assemblea degli azionisti di Poste italiane e di Class Editori.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso con un -0,06% a 20.363 punti. Sul listino principale si è messa in luce Fca (+8%) dopo la proposta di accordo con Renault. Bene ovviamente anche Exor (+6,1%). Buon rialzo anche per Atlantia (+3,1%). Tra i ribassi, hanno perso più di due punti percentuali Banco Bpm (-2,4%), Bper (-2,7%), Leonardo (-2,1%), Ubi Banca (-2,4%), Unicredit (-2,3%) e Unipol (-2,4%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 280 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA