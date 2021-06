BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ancora ai 25.500 punti (23 giugno 2021)

PIAZZA AFFARI GUARDA ANCORA AI 25.500 PUNTI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata odierna. Alle 9:15 conosceremo gli Indici PMI manifatturiero e dei servizi della Francia relativi al mese di giugno. Analoghi dati verranno poi diffuso con riferimento alla Germania (ore 9:30), all’Europa (ore 10:00), alla Gran Bretagna (ore 10:30) e agli Stati Uniti (ore 15:45). Alle 14:30 sapremo il saldo delle partite correnti Usa del primo trimestre dell’anno, mentre alle 16:30 la variazione settimanale delle scorte di petrolio negli Stati Uniti. In giornata è prevista l’emissione di Bund a 15 anni.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,32% a 25.315 punti. Sul listino principale si è messa in luce Fineco con un +1,9%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Banca Generali (+0,7%), Mediobanca (+0,8%), Stm (+1,2%) e Tenaris (+1%). Saipem ha fatto peggio di tutti con un -1,9%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Atlantia (-1,4%), Banco Bpm (-1,7%), Bper (-1,3%), Exor (-1,3%), Ferrari (-1,1%), Hera (-1%), Intesa Sanpaolo (-1%), Poste Italiane (-1,3%), Telecom Italia (-1,3%), Unicredit (-1%) e Unipol (-1,1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 105 punti base.

