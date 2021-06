BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ancora ai 26.000 punti (17 giugno 2021)

PIAZZA AFFARI GUARDA ANCORA AI 26.000 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo il numero di auto immatricolate in Europa a maggio. Alle 10:00 sarà la volta del saldo della bilancia commerciale italiana di aprile. Alle 11:00 toccherà all’inflazione europea di maggio. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il numero di richieste settimanali di sussidi di disoccupazione insieme al Philadelphia Fed Index di giugno. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato francesi con scadenza fino al 2029 e spagnoli con durata fino al 2037. A Piazza Affari è attesa la trimestrale di OVS.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,12% a 25.767 punti. Sul listino principale si è messa in luce Banca Generali con un +2,4%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Banca Mediolanum (+1,7%), Diasorin (+1,6%), Enel (+1,6%), Fineco (+2,3%), Inwit (+1,5%), Italgas (+1,6%), Nexi (+1,5%), Prysmian (+1,2%) e Terna (+1,1%). Unicredit ha fatto peggio di tutti con un -2%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Atlantia (-0,8%), Banco Bpm (-1,8%), Bper (-1,4%), Exor (-0,8%), Ferrari (-0,9%), Intesa Sanpaolo (-1,5%) e Unipol (-0,8%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 102 punti base.

