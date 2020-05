BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari in attesa di Moody’s e Dbrs (8 maggio 2020)

Pubblicità

PIAZZA AFFARI IN ATTESA DI MOODY’S

In attesa che Moody’s e Dbrs aggiornino il loro rating sul debito pubblico italiano (la prima agenzia di rating si pronuncerà anche sulla Grecia), nella giornata di oggi sono attesi alcuni dati macroeconomici rilevanti. Si comincia alle 8:00 con il saldo della bilancia commerciale tedesca relativo ad aprile. Alle 9:00 toccherà alla produzione industriale spagnola, sempre di marzo. Alle 14:30 sapremo il tasso di disoccupazione americano nel mese di aprile, insieme al livello dei salari orari. In giornata è in programma l’Eurogruppo, dove si tornerà a parlare delle misure per affrontare la crisi da coronavirus. A Piazza Affari sono attese, tra le altre, le trimestrali di Buzzi, Ubi Banca e Piaggio. In programma anche le assemblee degli azionisti di Buzzi, Ferragamo e Ambromobiliare.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,5% a 17.245 punti. Sul listino principale si è messa in luce Nexi con un +3,8%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Enel (+2%), Exor (+2,2%), Moncler (+2,6%), Recordati (+2,6%) e Saipem (+2,6%). Cnh Industrial ha fatto peggio di tutti con un -3,1%. Male anche Amplifon (-1,8%), Banco Bpm (-1,4%), Bper (-2,5%), Hera (-1,3%), Intesa Sanpaolo (-1,1%), Poste Italiane (-1,7%), Telecom Italia (-2,2%) e Unicredit (-1,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 247 punti base.



© RIPRODUZIONE RISERVATA