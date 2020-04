BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari inizia la settimana con pochi dati (6 aprile 2020)

PIAZZA AFFARI INIZIA LA SETTIMANA CON POCHI DATI

La settimana comincia con pochissimi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 conosceremo gli ordini all’industria tedesca relativi a febbraio. In giornata è prevista anche l’emissione di titoli di stato tedeschi a sei mesi. A Piazza Affari si attendo i bilancio 2019 di Caleffi e Gabetti. In programma anche l’assemblea degli azionisti di Inwit. Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo del 2,67% a 16.384 punti. Sul listino principale si è messa in luce Fineco con un +4,7%. Bene anche Atlantia (+3,9%) e Leonardo (+3,8%). Intesa Sanpaolo ha fatto peggio di tutti con un -7,5%. Superiori ai quattro punti percentuali anche i ribassi di Azimut (-4,3%), Campari (-4,2%), Eni (-5,2%), Ferrari (-6,6%), Prysmian (-4,2%) e Snam (-4,6%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 201 punti base.



