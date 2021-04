BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari inizia la settimana senza dati (12 aprile 2021)

PIAZZA AFFARI INIZIA LA SETTIMANA SENZA DATI

La settimana inizia sostanzialmente senza dati macroeconomici rilevanti in agenda. Da segnalare solamente le vendite al dettaglio in Europa relative al mese di febbraio in diffusione alle 11:00. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi a sei mesi. A Piazza Affari staccano il dividendo Autostrade Meridionali e Reti. Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,6% a 24.429 punti. Sul listino principale si è messa in luce Buzzi con un +1,4%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+1,2%), Atlantia (+0,6%), Bper (+0,6%), Mediobanca (+0,5%), Nexi (+1,2%) e Stm (+0,5%). Saipem ha fatto peggio di tutti con un -3%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di A2A (-1%), Banca Generali (-1,2%), Banca Mediolanum (-1,4%), Banco Bpm (-1,1%), Cnh Industrial (-1,3%), Hera (-1,1%), Inwit (-2,4%), Italgas (-1,8%), Pirelli (-1,8%), Prysmian (-1,1%), Snam (-1,7%), Telecom Italia (-2,6%), Tenaris (-1,1%), Terna (-1,5%) e Unicredit (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è slaito sopra i 103 punti base.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0,6%, Saipem a -3,02% (9 aprile 2021)

