BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari inizia la settimana senza dati (27 aprile 2020)

Pubblicità

PIAZZA AFFARI INIZIA LA SETTIMANA SENZA DATI

La settimana inizia praticamente senza dati macroeconomici di grande rilievo. In giornata sono attese le assemblee degli azionisti, tra le altre, di Farmae, Generali, Intesa Sanpaolo, Molmed, Pharmanutra, Risanamento e Tiscali. Venerdì Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,89% a 16.858 punti. Sul listino principale si è messa in luce Terna con un +4,2%.

Bene anche A2A (+1,2%), Amplifon (+1,8%), Diasorin (+2,2%), Hera (+1%), Italgas (+1,3%), Nexi (+2,1%), Pirelli (+1,2%), Snam (+1,7%) e Stm (+1,3%). Bper ha fatto peggio di tutti con un -4,2%. Male anche Atlantia (-1,2%), Banco Bpm (-3,6%), Bper (-4,2%), Cnh Industrial (-2,4%), Eni (-2,6%), Exor (-1,3%), Fca (-2,1%), Ferrari (-1,7%), Intesa Sanpaolo (-2,9%), Leonardo (-1,8%), Mediobanca (-2,5%), Moncler (-1,7%), Poste Italiane (-1,6%), Saipem (-3,8%), Telecom Italia (-2,7%), Ubi Banca (-2,5%) e Unicredit (-3,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 239 punti base.



© RIPRODUZIONE RISERVATA