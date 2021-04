BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari inizia un nuovo mese (1 aprile 2021)

PIAZZA AFFARI INIZIA UN NUOVO MESE

Il nuovo mese si apre con alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 conosceremo le vendite al dettaglio in Germania nel mese di febbraio. Alle 9:45 sarà la volta dell’Indice PMI manifatturiero italiano di marzo. Analogo dato verrà poi diffuso con riferimento alla Francia (ore 9:50), alla Germania (ore 9:55), all’Europa (ore 10:00), alla Gran Bretagna (ore 10:30) e agli Stati Uniti (ore 15:45). Alle 14:30 conosceremo le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Usa. Ancora da Oltreoceano, alle 16:00, arriverà l’indice ISM manifatturiero di marzo. Alle 18:00 conosceremo il numero di auto immatricolate a marzo in Italia. A Piazza Affari si attendono le trimestrali di Banca Intermobiliare, Olidata e Ucapital24.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0,05%, Pirelli a -3,55% (31 marzo 2021)

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,05% a 24.658 punti. Sul listino principale si è messa in luce Prysmian con un +2%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Buzzi (+1,9%), Ferrari (+1,8%), Inwit (+1,2%), Nexi (+1,7%) e Stm (+1,8%). Pirelli ha fatto peggio di tutti con un -3,5%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di A2A (-0,9%), Amplifon (-0,7%), Azimut (-1%), Banca Generali (-1,2%), Banca Mediolanum (-0,5%), Banco Bpm (-2,5%), Bper (-1,2%), Campari (-1,3%), Cnh Industrial (-2%), Diasorin (-0,6%), Generali (-0,5%), Intesa Sanpaolo (-0,6%), Leonardo (-1,6%), Mediobanca (-2%), Moncler (-0,7%), Tenaris (-0,5%), Unicredit (-1,4%) e Unipol (-0,9%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 96 punti base.

