BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari inizia un nuovo mese (1 giugno 2021)

PIAZZA AFFARI INIZIA UN NUOVO MESE

Il mese di giugno si apre con diversi dati macroeconomici rilevanti in diffusione. Alle 8:00 conosceremo le vendite al dettaglio in Germania ad aprile. Alle 9:45 sarà la volta dell’Indice PMI manifatturiero italiano di maggio. Analogo dato verrà poi diffuso con riferimento alla Francia (ore 9:50), alla Germania (ore 9:55), all’Europa (ore 10:00), alla Gran Bretagna (ore 10:30) e agli Stati Uniti (ore 15:45). Alle 9:55 toccherà al tasso di disoccupazione tedesco di maggio. Alle 10:00 sapremo il tasso di disoccupazione italiano di aprile. Alle 11:00 il dato definitivo del Pil italiano del primo trimestre, oltre che il tasso di disoccupazione europeo di aprile e l’inflazione europea di maggio. Alle 16:0 dagli Usa arriveranno l’Indice ISm manifatturiero di maggio e la spesa in costruzione di aprile. Alle 18:00 sarà la volta del numero di automobili immatricolate in Italia a maggio.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,01% a 25.170 punti. Sul listino principale si è messa in luce Atlantia con un +2,8%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Banca Generali (+1,2%), Banca Mediolanum (+2,2%), Interpump (+1,6%), Saipem (+1,1%) e Unipol (+1%). Enel ha fatto peggio di tutti con un -1,1%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Exor (-0,7%), Leonardo (-0,8%), Nexi (-0,7%), Recordati (-0,7%) e Snam (-0,5%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 109 punti base.

