BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari inizia un nuovo mese (1 luglio 2020)

PIAZZA AFFARI INIZIA UN NUOVO MESE

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Si comincia alle 8:00 con le vendite al dettaglio in Germania nel mese di maggio. Alle 9:55, sempre dalla Germania, arriverà il tasso di disoccupazione relativo al mese di giugno. Alle 10:00 toccherà all’indice PMI manifatturiero aggregato europeo, lettura finale di giugno. Alle 14:15 dagli Usa arriverà la stima sul numero degli occupati nel mese di giugno, mentre alle 15:45 toccherà alla lettura finale dell’indice PMI manifatturiero di giugno. Alle 16:00 sarà la volta dell’ISM manifatturiero, lettura finale di giugno, e al dato di maggio sulle spese in costruzioni. Alle 16:30 conosceremo l’andamento delle scorte settimanali di petrolio. Alle 18:00 il Mit diffonderà il dato sulle immatricolazioni di auto a giugno.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,37% a 19.375 punti. Sul listino principale si è messa in luce Stm con un +3%. Bene anche Fca con un +13%. Telecom Italia ha fatto peggio di tutti con un -3,5%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Atlantia (-2%), Banco Bpm (-2,5%), Buzzi (-1,4%), Eni (-1,6%), Fineco (-1%), Hera (-1,4%), Leonardo (-1,4%), Mediobanca (-2,1%), Moncler (-2,3%), Nexi (-1,1%), Pirelli (-2,7%), Poste Italiane (-3%), Recordati (-1,2%), Saipem (-0,8%) e Tenaris (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 170 punti base.



