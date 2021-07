BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari inizia un nuovo mese (1 luglio 2021)

PIAZZA AFFARI INIZIA UN NUOVO MESE

Il nuovo mese inizia con diversi dati macroeconomici rilevanti in diffusione. Si comincia alle 8:00 con le vendite al dettaglio in Germania a maggio. Alle 10:00 sarà la volta del tasso di disoccupazione italiano a maggio. Alle 11:0 sarà la volta di quello europeo relativo allo stesso mese. Alle 14:30 conosceremo le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti. Alle 16:00 toccherà alle spese nelle costruzioni a maggio negli Usa. Alle 18:00 conosceremo il numero di automobili immatricolate a giugno in Italia.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dell’1,01% a 25.102 punti. Sul listino principale si è messa in luce Unipol con un +6,4%. Hanno terminato la seduta in rialzo anche Bper (+0,5%), Exor (+1,3%), Ferrari (+0,3%), Generali (+0,6%), Telecom Italia (+0,1%) e Tenaris (+0,2%). Enel ha fatto peggio di tutti con un -2,6%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i ribassi di Azimut (-2,2%), Banca Mediolanum (-2,2%), Buzzi (-1,7%), Pirelli (-1,7%), Stellantis (-1,6%), Stm (-1,8%) e Unicredit (-1,5%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 102 punti base.

