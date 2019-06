BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari inizia un nuovo mese (3 giugno 2019)

PIAZZA AFFARI INIZIA UN NUOVO MESE La settimana si apre con alcuni dati macroeconomici rilevanti, in particolari gli indici PMI relativi al settore manifatturiero di maggio per Francia (ore 9:50), Germania (ore 9:55), Italia (ore 9:45), Europa (ore 10:00) e Gran Bretagna (ore 10:30). Alle 16:00 dagli Usa arriverà l’Indice ISM manifatturiero di maggio, insieme al dato sulla spesa in costruzioni di aprile. Alle 18:00 conosceremo le immatricolazioni di automobili in Italia nel mese di maggio. Venerdì la Borsa italiana ha chiuso in calo dello 0,7% a 19.802 punti. Sul listino principale ha fatto bene Juventus, con un +5,1%. Bene anche A2A (+1,2%), Amplifon (+1,4%), Italgas (+1,4%) e Leonardo (+1,6%). Sul fronte dei ribassi Fca ha ceduto il 4,8%, mentre Ferragamo il 3,9%, Tenaris il 4% e Prysmian il 3,4%. Male anche Buzzi (-2,9%), Diasorin (-2,5%), Exor (-2,6%) e Saipem (-2,6%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 285 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA