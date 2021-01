BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari inizia una nuova settimana (11 gennaio 2021)

PIAZZA AFFARI INIZIA UNA NUOVA SETTIMANA

La settimana comincia sostanzialmente senza dati macroeconomici significativi in agenda. Da segnalare solo la produzione industriale spagnola di novembre che verrà resa nota alle 9:00. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza a un anno. A Piazza Affari si attende la comunicazione dei ricavi 2020 di Brunello Cucinelli. Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,21% a 22.793 punti. Sul listino principale si è messa in luce Amplifon con un +3,5%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Enel (+1,8%), Recordati (+2,1%), Stm (+1,9%) e Unicredit (+1,8%).

Interpump ha fatto peggio di tutti con un -4,2%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Atlantia (-0,9%), Banca Generali (-0,7%), Banca Mediolanum (-0,5%), Banco Bpm (-0,8%), Bper (-1,1%), Buzzi (-1,9%), Exor (-0,9%), Fca (-1,8%), Fineco (-0,9%), Intesa Sanpaolo (-0,7%), Leonardo (-1,6%), Mediobanca (-1,9%), Poste Italiane (-1,4%), Prysmian (-1,3%), Saipem (-1,1%), Telecom Italia (-0,8%) e Tenaris (-0,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 103 punti base.



© RIPRODUZIONE RISERVATA