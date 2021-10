BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari inizia una nuova settimana (11 ottobre 2021)

PIAZZA AFFARI INIZIA UNA NUOVA SETTIMANA

La settimana inizia con un’agenda macroeconomica sostanzialmente vuota. Da segnalare alle 10:00 il dato sulla produzione industriale italiana di agosto. A Washington prendono il via gli Annual Meetings di Banca Mondiale e Fondo monetario internazionale. Venerdì Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,23% a 26.051 punti. Sul listino principale si è messa in luce Tenaris con un +4,6%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Saipem (+3,9%), Eni (+2,3%), Interpump (+2%), Bper (+1,6%), Exor (+1,3%) e Unicredit (+1,1%). A2A ha fatto peggio di tutti con un -2,6%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Hera (-2,5%), Stm (-2,3%), Nexi (-2%), Inwit (-1,9%), Prysmian (-1,6%), Amplifon (-1%), Atlantia (-1%), Moncler (-0,9%), Banca Mediolanum (-0,9%), Mediobanca (-0,7%) e Leonardo (-0,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 102 punti base.

BORSE & MERCATI/ Wall Street tra inflazione e Fed: fase espansiva a fine corsa?

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

SPY FINANZA/ Le verità scomode (per Usa e Ue) sul caso EvergrandeBORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rimbalzo (7 ottobre 2021)

© RIPRODUZIONE RISERVATA