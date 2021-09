BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari inizia una nuova settimana (13 settembre 2021)

PIAZZA AFFARI INIZIA UNA NUOVA SETTIMANA

La settimana inizia sostanzialmente senza dati macroeconomici rilevanti in agenda. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Alkemy, Antares Vision, Cellularline, Fine Foods & Pharmaceuticals, Garofalo Health Care, Healt Italia, Juventus, Orsero, Sanlorenzo e Wiit. Venerdì Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,86% a 25.686 punti. Sul listino principale si è messa in luce Stm con un +1,6%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Banca Generali (+1%), Campari (+0,7%) ed Exor (+0,6%). Telecom Italia ha fatto peggio di tutti con un -3,1%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i ribassi di A2A (-2%), Atlantia (-2,9%), Enel (-2,1%), Generali (-1,8%), Hera (-2,4%), Inwit (-2,4%), Leonardo (-1,8%), Mediobanca (-1,7%), Snam (-1,8%) e Unipol (-1,8%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 103 punti base.

BORSE E PIL/ Italia di corsa e Germania in stallo, Piazza Affari ringrazia

