BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari inizia una nuova settimana (14 giugno 2021)

La settimana inizia sostanzialmente senza dati macroeconomici di rilievo in diffusione. Da segnalare solamente la produzione industriale europea di aprile che verrà resa nota alle 11:00. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi a sei mesi. A Piazza Affari stacca il dividendo Ambienthesis. Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,31% a 25.717 punti. Sul listino principale si è messa in luce Diasorin con un +2,9%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Interpump (+1%), Inwit (+1,1%), Saipem (+1,6%) e Stm (+1,03%). Cnh Industrial ha fatto peggio di tutti con un -0,6%. Superiore al mezzo percentuale anche il ribasso di Intesa Sanpaolo (-0,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 101 punti base.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0,31%, Diasorin a +2,89% (11 giugno 2021)

