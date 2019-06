BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari inizia una nuova settimana (17 giugno 2019)

PIAZZA AFFARI INIZIA UNA NUOVA SETTIMANA

La settimana inizia con pochi dati macroeconomici rilevanti. Alle 11:00 conosceremo il costo del lavoro in Europa nel primo trimestre dell’anno, mentre alle 14:30 dagli Usa arriverà l’Indice Empire Manifacturing di giugno. Alle 16:00 è prevista la diffusione dell’Indice Nahb relativo al mercato immobiliare a stelle e strisce. Nel tardo pomeriggio, Mario Draghi parlerà invece a un convegno sui 20 anni dell’euro a Sintra, in Portogallo. A Piazza Affari stacca il dividendo Stm. Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,09% a 20.612 punti. Sul listino principale si sono messi in evidenza Amplifon (+1,2%), Enel (+1,3%), Leonardo (+1,2%), Moncler (+1,6%) e Prysmian (+1,6%). Juventus ha fatto peggio di tutti con un -4,6%. Male anche Stm (-3%). Hanno perso più di un punto percentuale anche Exor (-1,1%), Fineco (-1,6%), Telecom Italia (-1,1%), Tenaris (-1,2%), Ubi Banca (-1,6%) e UnipolSai (-1,8%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 258 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA