BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari insegue ancora i 19.000 punti (15 giugno 2020)

PIAZZA AFFARI INSEGUE ANCORA I 19.000 PUNTI

La settimana inizia con pochi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 10:00 l’Istat renderà nota l’inflazione di maggio nel nostro Paese. Alle 10:30 la Banca d’Italia fornirà un aggiornamento sul livello raggiunto dal nostro debito pubblico, Alle 11:00 sapremo il saldo della bilancia commerciale complessiva europea di aprile. Alle 14:30 verrà diffuso l’indice Empire Manufactoring di giugno. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza a sei mesi. A Piazza Affari staccano i dividendi Diasorin, Datalogic, Coima Res e Finlogic. In prorgramma anche le assemblee degli azionisti di Casta Diva, Eems, Eles e Italian Wine Brands.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,43% a 18.888 punti. Sul listino principale bene Telecom Italia (+3,6%), Atlantia (3,9%) e Banca Generali (+3,5%). Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Campari (+2%), Cnh Industrial (+2,6%), Italgas (+2,7%) e Mediobanca (+2,1%). Bper ha fatto peggio di tutti con un -2,3%. Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 189 punti base.



