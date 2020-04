BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari insegue i 17.000 punti (17 aprile 2020)

Pubblicità

PIAZZA AFFARI INSEGUE I 17.000 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in quest’ultima giornata della settimana. Alle 8:00 si saprà il numero di immatricolazioni di automobili in Europa relativo a marzo. Alle 10:00 sarà la volta del saldo della bilancia commerciale italiana di febbraio. Alle 11:00 toccherà all’inflazione di marzo aggregata a livello europeo. In giornata è attesa anche la diffusione del bollettino economico della Banca d’Italia.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,29% a 16.768 punti. Sul listino principale si è messa in evidenzia Pirelli con un +5,3%. Bene anche Prysmian (+3,8%), Ferrari (+3,9%) e Ubi Banca (+3%). Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Amplifon (+2,4%) e Nexi (+2,7%). Bper ha fatto peggio di tutti con un -4,3%. Male anche Atlantia (-3%), Buzzi (-2,8%), Cnh Industrial (-2,1%), Eni (-1,5%), Ferragamo (-1,4%), Fineco (-1,4%), Generali (-1,7%), Mediobanca (-1,1%), Moncler (-1,1%), Recordati (-1,4%), Telecom Italia (-1,2%) e Unipol (-1,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 237 punti base.



