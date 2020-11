BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari insegue i 21.000 punti (16 novembre 2020)

PIAZZA AFFARI INSEGUE I 21.000 PUNTI

La settimana comincia con pochi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 10:00 sapremo l’inflazione di ottobre in Italia. Alle 14:30 toccherà all’Indice Empire Manufacturing di novembre in arrivo dagli Usa. In giornata è in programma l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a nove mesi. Venerdì Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,41% a 20.903 punti. Sul listino principale si è messa in luce Pirelli con un +4,%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Azimut (+2%), Banca Generali (+2,6%), Banca Mediolanum (+3,1%), Bper (+3,8%), Buzzi (+1,7%), Cnh Industrial (+4,4%), Exor (+2,3%), Fca (+1,2%), Fineco (+1,8%), Generali (+1,3%), Leonardo (+1%), Poste Italiane (+3,3%), Prysmian (+3,2%), Saipem (+1,1%), Tenaris (+1,5%) e Unicredit (+1,5%).

Atlantia ha fatto peggio di tutti con un -4,9%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i cali di Amplifon (-2%), Campari (-0,6%), Enel (-0,7%), Ferrari (-1%), Hera (-0,5%), Interpump (-0,6%), Inwit (-0,9%), Italgas (-1,7%), Nexi (-1,3%) e Terna (-0,7%). Lo spread tra Btp e Bund è rimasto sopra i 117 punti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA