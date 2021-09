BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari insegue i 26.000 punti (30 settembre 2021)

PIAZZA AFFARI INSEGUE I 26.000 PUNTI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo il Pil della Gran Bretagna relativo al secondo trimestre dell’anno. Alle 8:45 dalla Francia arriveranno le spese per consumi di agosto e l’inflazione di settembre. Alle 9:00 sarà la volta delle vendite al dettaglio spagnole di agosto. Alle 9:55 sapremo il tasso di disoccupazione tedesco di settembre, mentre alle 10:00 quello italiano di agosto e alle 11:00 quello europeo sempre relativo ad agosto. Alle 11:00 toccherà all’inflazione italiana di settembre, mentre alle 14:00 a quella tedesca. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione e il Pil del secondo trimestre. Alle 15:45 si conoscerà la lettura finale dell’Indice PMI di Chicago di settembre. A Piazza Affari sono attesele trimestrali di Agatos, Algowatt, Assiteca, Aton Green Storage, Autogrill, Cia, Class Editori, Confinvest, Cyberoo, Ecosuntek, Esi, Go Internet, Id-Entity, Igeamed, Illa, Imvest, Innovatec, Italia Indipendent, Marzocchi Pompe, Matica Fintec, Monnalisa, Netweek, Nvp, Plc, Portale Sardegna, Rosetti Marino, Siti B&T, Spindox, Unidata, Visibilia e Wm Capital.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0,64%, Unicredit a +3,73% (29 settembre 2021)

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,64% a 25.736 punti. Sul listino principale si è messa in luce Unicredit con un +3,7%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+1,2%), Atlantia (+1,4%), Banca Mediolanum (+1,2%), Banco Bpm (+1%), Bper (+2,6%), Eni (+1,1%), Exor (+1,8%), Hera (+1,3%), Intesa Sanpaolo (+1,2%), Leonardo (+2,8%), Mediobanca (+2,7%), Moncler (+1,3%), Saipem (+1,1%), Stellantis (+1,4%) e Unipol (+1,6%). Telecom Italia ha fatto peggio di tutti con un -2,8%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Azimut (-0,7%), Diasorin (-0,5%), Enel (-0,6%), Fineco (-0,5%), Nexi (-0,6%), Pirelli (-0,7%) e Terna (-0,9%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 104 punti base.

SNAM E IRENA/ Accordo per sviluppare idrogeno verde a livello globale

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

SNAM/ Accordo con Iris per prima industria ceramica a idrogeno verde

© RIPRODUZIONE RISERVATA