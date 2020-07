BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari insegue quota 20.500 (24 luglio 2020)

PIAZZA AFFARI INSEGUE QUOTA 20.500

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in agenda in quest’ultima giornata della settimana. Alle 8:00 sapremo le vendite al dettaglio del mese di giugno in Gran Bretagna. Alle 9:00 toccherà ai prezzi alla produzione spagnoli di giugno, mentre un’ora dopo sapremo l’indice di fiducia di consumatori e imprese italiane relativo al mese di luglio, insieme agli indici PMI di manifattura e servizi aggregato a livello europeo di luglio. Alle 11:00 l’Istat farà conoscere il saldo della bilancia commerciale extra Ue dell’Italia nel mese di giugno. Alle 15:45 sarà la volta degli indici PMI di manifattura e servizi negli Stati Uniti a luglio. Infine alle 16:00 sapremo il numero di case nuove vendute negli Usa a giugno. A mercati chiusi è prevista la revisione del rating di Grecia e Olanda rispettivamente da parte di Fitch e Dbrs. Da Wall Street sono attese le trimestrali di American Express, Honeywell e Verizon.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,7% a 20.454 punti. Sul listino principale si è messa in luce Unipol con un +4%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Campari (+1,9%), Cnh Industrial (+2,4%), Moncler (+1,6%) e Recordati (+1%). Diasorin e Banco Bpm hanno fatto peggio di tutti con, rispettivamente, un -3,3% e un -3,2%. Superiori ai due punti percentuali anche i ribassi di A2A (-2,9%), Atlantia (-2,7%) e Unicredit (-2,5%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 146 punti base.



© RIPRODUZIONE RISERVATA