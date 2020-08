BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari intravede i 20.000 punti (6 agosto 2020)

PIAZZA AFFARI INTRAVEDE I 20.000 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 si comincia con gli ordini all’industria tedesca di giugno. Alle 10:00 sarà la volta della produzione industriale italiana di giugno. Un’ora dopo l’Istat diffonderà la nota mensile sull’andamento dell’economia italiana. Alle 13:00 si sapranno le decisioni di politica monetaria della Bank of England, seguite alle 13:30 dalla conferenza stampa di Andrew Bailey. Alle 14:30 conosceremo l’andamento delle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato francesi con scadenza fino a 30 anni e spagnoli con durata fino a dieci anni. Dalla Francia arriverà la trimestrale di Credit Agricole, mentre a Piazza Affari si attendono quelle di Banco Bpm, Unipol, UnipolSai, Mps, Credem, Banca Ifis, Banca Intermobiliare, Banca Finnat e Piquadro.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,64% a 19.740 punti. Sul listino principale si è messa in luce Saipem con un +6%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Azimut (+1%), Banco Bpm (+1,6%), Buzzi (+5,2%), Cnh Industrial (+2,8%), Eni (+3%), Exor (+1,7%), Interpump (+1,4%), Intesa Sanpaolo (+2,3%), Leonardo (+1,4%), Mediobanca (+2,8%), Moncler (+1,5%), Pirelli (+2%), Telecom Italia (+4%), Tenaris (+4,5%) e Ubi Banca (+1,3%). Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -1,9%. Male anche Italgas (-1,2%), Snam (-1,1%), Stm (-1,2%), Terna (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 154 punti base.



