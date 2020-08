BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a raggiungere quota 20.500 (13 agosto 2020)

PIAZZA AFFARI PROVA A RAGGIUNGERE I 20.500 PUNTI

Non mancano nemmeno oggi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 7:30 conosceremo il tasso di disoccupazione in Francia nel secondo trimestre dell’anno. Alle 8:00 toccherà all’inflazione tedesca di luglio, mentre alle 9:00 a quella spagnola sempre nello stesso mese. Alle 14:30 sarà quindi la volta delle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti, oltre che dell’indice dei prezzi all’importazione di luglio.In giornata è previsto il collocamento di Btp con scadenza fino a 30 anni.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell’1,13% a 20.437 punti. Sul listino principale si è messa in luce Moncler con un +4,6%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Campari (+2,1%), Ferrari (+2,7%), Hera (+2,3%), Inwit (+2,5%), Snam (+2,2%) e Terna (+2,7%). Cnh Industrial ha fatto peggio di tutti con un -2,1%. Male anche Fineco (-1,8%), Saipem (-1,9%) e Unipol (-1,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 147 punti base.

