BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a raggiungere quota 23.000 (7 gennaio 2021)

PIAZZA AFFARI PROVA AD AVVICINARSI AI 23.000 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo gli ordini all’industria tedesca di novembre. Alle 10:00 la Bce diffonderà il bollettino economico. Alle 11:00 toccherà all’inflazione italiana ed europea nel mese di dicembre. Alla stessa ora si sapranno le vendite al dettaglio di novembre e la lettura finale degli indici di fiducia di consumatori e imprese di dicembre a livello europeo. Alle 14:30 sarà la volta del numero di richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti, insieme al saldo della bilancia commerciale di novembre. Alle 16:00 si conoscerà la lettura finale dell’Indice ISM non manifatturiero di dicembre. In giornata è prevista l’emissione di Bonos spagnoli con scadenza fino a 30 anni e di titoli di stato francesi con durata fino al 2052.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo del 2,4% a 22.734 punti. Sul listino principale si è messa in luce Buzzi con un +8%. Superiori ai quattro punti percentuali anche i rialzi di Banco Bpm (+5,7%), Bper (+5,3%), Cnh Industrial (+6,6%), Enel (+6,4%), Generali (+4,2%), Saipem (+5%), Telecom Italia (+4,2%), Tenaris (+5,3%) e Unicredit (+6,1%). Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -4%. Hanno chiuso in rosso anche Amplifon (-1,6%), Campari (-0,8%), Fca (-2,1%), Ferrari (-1,4%), Inwit (-3,4%), Nexi (-2%) e Recordati (-3,5%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 107 punti base.



