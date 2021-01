BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a riprendere quota 22.500 (22 gennaio 2021)

PIAZZA AFFARI PROVA A RIPRENDERE I 22.500 PUNTI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione in quest’ultima giornata della settimana. Si comincia alle 8:00 con le vendite al dettaglio in Gran Bretagna nel mese di dicembre. Alle 9:15 toccherà agli indici PMI manifatturiero e dei servizi di gennaio della Francia. Stessi dati saranno poi diffusi con riferimento alla Germania (ore 9:30) e alla Gran Bretagna (ore 10:30). Alle 10:00 sarà la volta della produzione nelle costruzioni di novembre in Italia. Alla stessa ora arriveranno gli indici PMI manifatturiero, dei servizi e composito di gennaio relativi all’Europa. Stessi dati saranno diffusi alle 15:45 con riferimento agli Stati Uniti. Alle 16:00 sarà infine la volta del numero di case esistenti vendute a dicembre. A mercati chiusi è atteso l’aggiornamento del rating della Grecia da parte di Fitch.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,98% a 22.428 punti. Sul listino principale si è messa in luce Moncler con un +1,9%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di A2A (+0,7%), Campari (+1,2%), Diasorin (+1,5%), Ferrari (+0,8%) e Prysmian (+0,7%). Saipem ha fatto peggio di tutti con un -4,8%. Superiori ai due punti percentuali anche i ribassi di Atlantia (-2%), Eni (-2,6%), Hera (-3%), Leonardo (-4%), Stellantis (-2,2%), Tenaris (-3,2%) e Unipol (-2,4%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 116 punti base.



© RIPRODUZIONE RISERVATA