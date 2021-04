BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a riprendere quota 24.500 (13 aprile 2021)

PIAZZA AFFARI PROVA A RIPRENDERE I 24.500 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 toccherà all’indice dei prezzi all’ingrosso tedeschi relativi al mese di marzo. Alle 10:00 l’Istat diffonderà il dato sulla produzione industriale di febbraio. Analogo dato relativo alla Gran Bretagna arriverà alle 10:30, insieme al saldo della bilancia commerciale di febbraio. Alle 11:00 sarà la volta dell’Indice Zew sull’economia tedesca relativo al mese di aprile. Alle 14:30 dagli Usa arriverà l’inflazione di marzo. In giornata è in programma l’emissione di Btp con scadenza fino al 2037.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,11% a 24.457 punti. Sul listino principale si è messa in luce Diasorin con un +9,6%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di A2A (+1,2%), Azimut (+2,7%), Banca Mediolanum (+1%), Bper (+1,6%), Ferrari (+1,2%), Hera (+1,2%) e Unipol (+1,1%). Stm ha fatto peggio di tutti con un -2,3%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Amplifon (-0,8%), Atlantia (-0,8%), Buzzi (-1,2%), Campari (-0,7%), Cnh Industrial (-0,6%), Exor (-0,5%), Interpump (-0,9%), Inwit (-0,6%), Moncler (-0,5%), Prysmian (-0,7%), Snam (-0,6%), Tenaris (-0,7%) e Terna (-0,5%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 103 punti base.

