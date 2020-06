BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a star sopra i 19.500 punti (17 giugno 2020)

PIAZZA AFFARI PROVA A STARE SOPRA I 19.500 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 sapremo l’inflazione in Gran Bretagna maggio. Stesso dato, aggregato a livello europeo, sarà reso noto alle 11:00. Prima, alle 10:00, l’Istat comunicherà fatturato e ordini dell’industria nel mese di aprile. Alle 14:30 sapremo il numero di licenze edilizie e nuovi cantieri residenziali avviati a maggio negli Stati Uniti. Alle 16:00 sarà la volta della variazione delle scorte settimanali di petrolio. Alle 18:00 Jerome Powell presenterà all Camera il rapporto sulla politica monetaria della Fed. In giornata è prevista l’emissione di Bund a 10 anni. In programma anche l’assemblea degli azionisti di Stm.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo del 3,46% a 19.625 punti. Sul listino principale si è messa in luce Buzzi con un +9%. Superiori ai cinque punti percentuali anche i rialzi di Banco Bpm (+7,3%), Bper (+6,6%), Leonardo (+5,3%), Prysmian (+5%), Telecom Italia (+7,8%), Ubi Banca (+5%) e Unicredit (+6,6%). Nessun titolo ha terminato la seduta in rosso, hanno guadagnato meno di un punto percentuale solamente Ferragamo e Diasorin, entrambe con un +0,5%. Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 182 punti base.



