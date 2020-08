BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a stare sopra quota 19.500 (5 agosto 2020)

PIAZZA AFFARI PROVA A STARE SOPRA QUOTA 19.500

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 9:45 conosceremo la lettura finale dell’indice PMI dei servizi di luglio in Italia. Stesso dato verrà poi diffuso con riferimento alla Francia (ore 9:50), alla Germania (ore 9:55), all’Europa (ore 10:00) e alla Gran Bretagna (ore 10:30). Alle 11:00 sapremo le vendite al dettaglio a livello europeo di giugno. Alle 14:15 arriverà la stima sui nuovi occupati negli Stati Uniti a luglio, mentre alle 14:30 sarà la volta del saldo della bilancia commerciale Usa di giugno. Alle 15:45 toccherà alla lettura finale dell’indice PMI composito di luglio sempre negli Stati Uniti e alle 16:00 alla lettura finale dell’indice ISM non manifatturiero. Alle 16:30, infine, conosceremo la variazione delle scorte settimanali di petrolio Usa. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi a cinque anni. Prosegue la stagione delle trimestrali. Dalla Germania arriverà quella di Continental, mentre da Wall Street quella di Moderna. A Piazza Affari sono attese invece quelle di Pirelli, Tenaris, Unicredit, Bper, Creval, Ima, Fila, Datalogic e Bialetti.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,21% a 19.613 punti. Sul listino principale si è messa in luce Telecom Italia con un +6,3%. Superiori ai tre punti percentuali anche i rialzi di Atlantia (+3%), Banco Bpm (+4,5%), Cnh Industrial (+3%), Eni (+4,3%), Fca (+3,9%), Intesa Sanpaolo (+5%), Leonardo (+4,8%), Pirelli (+4,5%), Saipem (+3,1%), Unicredit (+3,3%) e Unipol (+4,9%). Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -4,1%. Mal anche Amplifon (-2,6%), Fineco (-2%), Moncler (-2,2%), Nexi (-1,5%), Prysmian (-1,9%), Recordati (-2,4%) e Snam (-1,3%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 158 punti base.



