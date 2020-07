BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a stare sopra quota 20.000 (7 luglio 2020)

PIAZZA AFFARI PROVA A STARE SOPRA QUOTA 20.000

Non sono molti i dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 si saprà la produzione industriale tedesca di maggio. Alle 8:45 toccherà al saldo della bilancia commerciale francese nel mese di maggio. Alle 10:00 l’Istat diffonderà il dato sulle vendite al dettaglio di maggio. Alle 11:00 l’Ocse pubblicherà il suo outlook sull’occupazione nel 2020. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza fino a un anno,.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell’1,55% a 20.031 punti. Sul listino principale bene Ubi Banca e Banco Bpm, entrambe con un +4,2%. Superiori ai tre punti percentuali anche i rialzi di Fineco (+3,6%), Telecom Italia (+3,4%), Tenaris (+3,5%), Ubi Banca (+4,2%) e Unicredit (+3,7%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 166 punti base.

