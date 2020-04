BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenere i 16.500 punti (2 aprile 2020)

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 16.500 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi, anche se non sono molti. Alle 8:00 conosceremo il saldo della bilancia commerciale tedesca di febbraio. Alle 10:00 sarà la volta dell’indice dei prezzi alla produzione, sempre di febbraio, a livello europeo. Alle 14:30 sapremo il saldo della bilancia commerciale Usa di febbraio, insieme al dato sulle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione. Alle 16:00 toccherà agli ordinativi di beni durevoli negli Stati Uniti, sempre a febbraio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza fino a 30 anni.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo del 2,97% a 16.544 punti. Sul listino principale si è messa in luca Atlantia con un +5%. Chiusura in verde anche per Cnh Industrial (+2%) e Prysmian (+1,8%). Exor ha fatto peggio di tutti con un -7,5%. Male anche Snam con un -7,3%. Superiori a quattro punti percentuali anche i ribassi di Buzzi (-5,3%), Enel (-4,3%), Italgas (-5,9%), Pirelli (-6,3%), Poste Italiane (-4,2%), Stm (-4,7%), Terna (-5,4%) e Unicredit (-4%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 202 punti base.



