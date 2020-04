BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenere i 17.000 punti (24 aprile 2020)

Pubblicità

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 17.000 PUNTI

La settimana si chiude con non pochi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 l’Acea pubblicherà i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa a marzo. Alle 9:00 sapremo l’indice dei prezzi alla produzione spagnolo relativo al mese di marzo. Alle 10:00 dalla Germania arriverà l’indice Ifo di aprile. Alla stessa ora l’Istat renderà noti gli indici di fiducia di imprese e consumatori ad aprile. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il dato sugli ordini di beni durevoli relativo a marzo. Alle 16:00 sarà infine la volta dell’Indice di fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan. In giornata previste le assemblee degli azionisti di Amplifon, Banca Generarli, Cir e Creval.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,47% a 17.011 punti. Sul listino principale si è messa in luce Atlantia con un +8%. Bene anche Mediobanca (+6,4%). Superiori ai tre punti percentuali anche i rialzi di Bper (+3,4%), Cnh Industrial (+5,9%), Fca (+3,5%), Fineco (+5,5%), Intesa Sanpaolo (+3,4%), Leonardo (+4,7%), Stm (+4,7%), Telecom Italia (+3,4%), Tenaris (+4%) e Unipol (+3,7%). Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -3,6%. Male anche A2A (-1%), Amplifon (-2,2%), Enel (-1%), Italgas (-2,5%), Moncler (-1%) e Snam (-1,4%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 247 punti base.



