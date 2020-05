BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenere i 17.500 punti (26 maggio 2020)

Pubblicità

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 17.500 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo l’indice di fiducia dei consumatori tedeschi, mentre alle 8:45 sarà la volta di quello relativo alla Francia e alle 16:00 di quello degli Stati Uniti. Sempre alle 16:00 si saprà anche il numero di case nuove vendute ad aprile. In giornata è prevista l’emissione di Ctz con scadenza a due anni e di Btp indicizzati decennali, oltre che di titoli di stato tedeschi biennali.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,61% a 17.595 punti. Sul listino principale si è messa in luce Leonardo con un +5,9%. Superiori ai tre punti percentuali anche i rialzi di A2A (+3,7%), Amplifon (+4,9%), Cnh Industrial (+5,5%), Diasorin (+3,2%), Exor (+3,2%), Fca (+3,5%), Hera (+3,6%), Poste Italiane (+3,5%) e Saipem (+3,1%). Chiusura in rosso solamente per Fineco (-0,1%), Generali (-0,4%) e Recordati (-0,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 211 punti base.



