BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenere i 19.500 punti (10 luglio 2020)

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 19.500 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione in quest’ultimo giorno della settimana. Alle 8:45 sapremo la produzione industriale francese di maggio. Analogo dato relativo all’Italia sarà diffuso alle 10:00. Alle 14:30 dagli Usa arriverà l’indice dei prezzi alla produzione di giugno. In giornata è prevista l’emissione di Bot con scadenza fino a un anno. Oggi è anche l’ultimo giorno di collocamento per i Btp Futura. A mercati chiusi dovrebbe anche arrivare l’aggiornamento del rating sul debito pubblico italiano da parte di Fitch. A Piazza Affari si attendono i risultati di Unieuro.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,98% a 19.505 punti. Sul listino chiusura positiva solamente per Buzzi (+0,2%), Campari (+1,7%), Ferrari (+0,1%), Recordati (+0,3%) e Stm (+1,2%). Atlantia ha fatto peggio di tutti con un -8,3%. Superiori ai quattro punti percentuali anche i ribassi di Diasorin (-4,3%), Leonardo (-4,3%) e Saipem (-4,4%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 161 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA