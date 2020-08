BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenere i 20.000 punti (17 agosto 2020)

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 20.000 PUNTI

La ripartenza dopo Ferragosto per la Borsa inizia con pochi dati macroeconomici rilevanti in agenda, tutti provenienti dagli Stati Uniti. Alle 14.30 si saprà, infatti, l’Empire State Index relativo al mese di agosto, mentre alle 16:00 toccherà all’Indice Nahb sul mercato immobiliare, relativo sempre ad agosto. In giornata è prevista anche l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a un anno.

Venerdì Piazza Affari ha chiuso in calo dell’1,13% a 20.028 punti. Sul listino principale hanno terminato la seduta in rialzo solamente Telecom Italia (+0,8%) e Unicredit (+0,4%). Atlantia ha fatto peggio di tutti con un -3,2%. Superiori ai due punti percentuali anche i ribassi di Diasorin (-2,1%), Interpump (-2,3%), Leonardo (-2,5%) e Unipol (-2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 140 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA