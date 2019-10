BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenere i 22.000 punti (14 ottobre 2019)

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 22.000 PUNTI

La settimana comincia con pochi dati macroeconomici rilevanti. Da segnalare la produzione industriale europea del mese di agosto in diffusione alle 11:00. In giornata è prevista anche l’emissione di titoli di stato tedeschi a sei mesi. Venerdì Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell’1,88% a 22.165 punti. Sul listino principale Stm ha messo a segno un +7,1%. Bene anche Leonardo (+5,4%), Cnh Industrial (+5,7%) e Juventus (+4,8%).Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Atlantia (+2,4%), Banco Bpm (+3,9%), Bper (+3,6%), Buzzi (+3,4%), Exor (+2,8%), Fca (+2,1%), Ferrari (+2,6%), Fineco (+2,9%), Poste Italiane (+3,2%), Tenaris (+3,5%), Ubi Banca (+3,6%), Unicredit (+3,4%), Unipol (+2,1%). Pochi i titoli che hanno terminato la seduta in rosso. Il peggiore è stato Nexi con un -0,4%. Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 148 punti base.

