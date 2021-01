BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenere i 22.000 punti (25 gennaio 2021)

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 22.000 PUNTI

La settimana inizia con pochi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Si comincia alle 10:00 con l’Indice IFO sull’economia tedesca relativo al mese di gennaio. Alle 14:30 toccherà al Chicago Fed National Activity Index di dicembre, mentre alle 16:30 all’Indice elaborato dalla Fed di Dallas relativo a gennaio. Venerdì Piazza Affari ha chiuso in calo dell’1,52% a 22.088 punti. Sul listino principale si è messa in luce Inwit con un +1,4%.Hanno terminato la seduta in rialzo anche Diasorin (+0,7%), Mediobanca (+0,1%) e Recordati (+0,7%). Leonardo ha fatto peggio di tutti con un -3,7%. Superiori ai due punti percentuali anche i ribassi di A2A (-2,5%), Azimut (-2,1%), Banco Bpm (-2,8%), Bper (-2,7%), Buzzi (-2%), Pirelli (-3,2%), Saipem (-3,6%), Stellantis (-3%), Stm (-2,4%), Tenaris (-3,5%), e Unicredit (-3,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 124 punti base.

