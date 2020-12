BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenere i 22.000 punti (4 dicembre 2020)

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 22.000 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 si comincia con gli ordini all’industria tedesca di ottobre. Alle 10:00 sarà la volta delle vendite al dettaglio in Italia, sempre nel mese di ottobre. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il tasso di disoccupazione relativo al mese di novembre e il saldo della bilancia commerciale di ottobre. Alle 16:00 toccherà agli ordini all’industria negli Stati Uniti nel mese di ottobre. A mercati chiusi Fitch dovrebbe aggiornare il rating sul debito sovrano dell’Italia, mentre Dbrs dovrebbe farlo su quello della Germania.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,16% a 22.007 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Leonardo con un +3%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Atlantia (+1,6%), Banca Generali (+1,5%), Banco Bpm (+2%), Fineco (+1,5%), Mediobanca (+1,4%), Moncler (+2,1%) e Nexi (+1,49%). Italgas ha fatto peggio di tutti con un -2,1%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Amplifon (-1,1%), Banca Mediolanum (-0,9%), Buzzi (-0,8%), Diasorin (-0,6%), Enel (-0,9%), Eni (-0,5%), Hera (-1,3%), Saipem (-1%), Snam (-0,9%), Telecom Italia (-0,7%) e Terna (-1,7%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 115 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA