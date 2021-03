BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenere i 24.000 punti (16 marzo 2021)

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 24.000 PUNTI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:45 conosceremo l’inflazione di febbraio in Francia. Alle 10:00 toccherà al medesimo dato relativo all’Italia. Alle 11:00 sarà la volta dell’Indice Zew sull’economia tedesca di marzo. Alle 13:30 conosceremo l’indice dei prezzi alla produzione negli Stati Uniti a febbraio, insieme alle vendite al dettaglio nello stesso mese. Alle 14:15 sarà la volta della produzione industriale di febbraio, sempre negli Stati Uniti. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi biennali. A Piazza Affari sono attese, tra le altre, le trimestrali di Bper, Elica, Orsero, Sanlorenzo, OpenJobmetis, Portobello Zucchi e Giglio Group.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,11% a 24.139 punti. Sul listino principale si è messa in luce Terna con un +4,7%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Buzzi (+1,1%), Diasorin (+1,8%), Hera (+1,5%), Inwit (+3%), Leonardo (+4,2%), Pirelli (+1,3%), Recordati (+1,5%), Snam (+1,2%) e Stm (+1,8%). Stellantis ha fatto peggio di tutti con un -3,7%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Azimut (-1,5%), Bper (-1,2%), Campari (-0,9%), Enel (-0,9%), Eni (-0,8%), Fineco (-1,7%), Interpump (-0,7%), Intesa Sanpaolo (-0,7%), Moncler (-1,4%), Nexi (-2,6%), Poste Italiane (-0,6%), Saipem (-0,5%), Telecom Italia (-0,5%), Tenaris (-2,5%) e Unipol (-0,6%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 93 punti base.

