BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenere i 24.000 punti (21 aprile 2021)

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 24.000 PUNTI

Anche oggi sono pochi i dati macroeconomici rilevanti previsti in diffusione. Alle 8:00 conosceremo l’inflazione e l’indice dei prezzi alla produzione in Gran Bretagna nel mese di marzo. Alle 10:00 l’Istat comunicherà la produzione nelle costruzioni di febbraio. Alle 16:30 sarà la volta della variazione settimanale delle scorte di petrolio negli Stati Uniti. In giornata è prevista l’emissione di Bund a dieci anni. A Wall Street è attesa la trimestrale di Verizon, mentre a Piazza Affari quella di Brunello Cucinelli.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -2,44%, Banco Bpm a -5,61% (20 aprile 2021)

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo del 2,44% a 24.088 punti. Sul listino principale hanno chiuso in rialzo solamente Amplifon (+0,9%), Diasorin (+1%) e Recordati (+0,1%). Banco Bpm ha fatto peggio di tutti con un -5,6%. Superiori ai quattro punti percentuali anche i ribassi di Bper (-5,4%), Exor (-4,1%), Leonardo (-4,7%), Stellantis (-4%), Tenaris (-4,4%) e Unicredit (-5,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 103 punti base.

