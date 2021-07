BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenere i 24.000 punti (21 luglio 2021)

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 24.000 PUNTI

Pochi anche oggi i dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 10:00 conosceremo il fatturato dell’industria italiana a maggio. Alle 11:00 sarà la volta della produzione nelle costruzioni in Italia a maggio. Alle 16:30 sarà la volta della variazione delle scorte petrolifere Usa. In giornata è prevista l’emissione di Bund con scadenza 2048. Da Wall Street sono attese le trimestrali di Coca Cola Company, Johnson&Johnson e Verizon, dall’Europa quelle di Daimler, Novartis e Sap, mentre a Piazza Affari quelle di Covivio, Clabo e Relatech.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0,59%, Saipem a +2,68% (20 luglio 2021)

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,59% a 24.107 punti. Sul listino principale si è messa in luce Saipem con un +2,7%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Banco Bpm (+2,2%), Buzzi (+2%), Cnh Industrial (+2%), Generali (+1%), Interpump (+1,5%), Intesa Sanpaolo (+1,9%), Leonardo (+1,5%), Mediobanca (+1,3%), Moncler (+2%), Pirelli (+1,6%), Poste Italiane (+1%), Tenaris (+1,7%), Unicredit (+1,4%) e Unipol (+1,6%). Amplifon ha fatto peggio di tutti con un -1,7%. Chiusura in rosso anche per Atlantia (-1,3%), Ferrari (-0,6%), Inwit (-0,6%), Italgas (-0,5%), Recordati (-0,3%), Stm (-0,8%) e Telecom Italia (-0,6%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 109 punti base.

