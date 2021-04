BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenere i 24.500 punti (27 aprile 2021)

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 24.500 PUNTI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 10:00 l’Istat renderà noti gli indici di fiducia di imprese e consumatori nel mese di aprile. Un’ora dopo conosceremo invece il saldo della bilancia commerciale extra-Ue dell’Italia a marzo. Alle 15:00 dagli Usa arriveranno gli indici S&P Case-Shiller e FHFA sul settore immobiliare riferiti al mese di febbraio, mentre alle 16:00 arriverà l’indice di fiducia dei consumatori Usa di aprile. In giornata è prevista l’emissione di Btp con scadenza fino a 30 anni e di titoli di stato tedeschi con scadenza a sette anni. Da Wall Street si attendono le trimestre di 3M, Eli Lilly, General Electric e Ups, da Londra quella di BP, mentre dalla Svizzera quelle di Novartis e Ubs. A Piazza Affari, invece, si attendono le trimestrali di Saipem, Borgosesia, Philogen, Softlab e Zignago Vetro.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0,52%, Tenaris a +3,45% (26 aprile 2021)

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,52% a 24.513 punti. Sul listino principale si è messa in luce Tenaris con un +3,4%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+2,3%), Atlantia (+1,8%), Azimut (+1,1%), Banca Generali (+1%), Banco Bpm (+2%), Bper (+3,1%), Buzzi (+1,4%), Cnh Industrial (+1,9%), Fineco (+1,8%), Interpump (+1,2%), Intesa Sanpaolo (+2,3%), Mediobanca (+2,8%), Stm (+1,3%) e Unicredit (+2,2%). Prysmian ha fatto peggio di tutti con un -3,2%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Campari (-0,7%), Enel (-1,1%) e Leonardo (-2,1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 105 punti base.

