BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenere i 25.000 punti (14 luglio 2021)

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 25.000 PUNTI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo l’inflazione di giugno nel Regno Unito. Alle 9:00 toccherà all’inflazione spagnola, relativa sempre al mese di giugno. Alle 11:00 sarà la volta della produzione industriale europea di maggio. Alle 14:30 dagli Usa arriverà l’indice dei prezzi alla produzione di giugno. Alle 16:30 sarà la volta della variazione settimanale delle scorte di petrolio Usa. Alle 18:00 Jerome Powell presenterà il rapporto semestrale sulla politica monetaria. In giornata è prevista l’emissione di Bund decennali. Inoltre, la Commissione europea presenterà il Piano “Fit for 55” per abbattere le emissioni di CO2 entro il 2030. Da Wall Street sono attese le trimestrali di Bank of America, Blackrock, Citigroup, Delta Airlines e Wells Fargo. A Piazza Affari, invece, quella di Unieuro.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,5% a 25.156 punti. Sul listino principale si è messa in luce Inwit con un +1,4%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di A2A (+1,3%), Buzzi (+0,8%), Exor (+0,5%), Moncler (+0,8%), Snam (+0,6%), Terna (+0,7%) e Unipol (+0,5%). Bper ha fatto peggio di tutti con un -3,4%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Atlantia (-1,4%), Banca Mediolanum (-1%), Banco Bpm (-1%), Fineco (-2,3%), Intesa Sanpaolo (-1,54), Leonardo (-2,7%), Recordati (-1,6%), Saipem (-1,2%), Stellantis (-1,4%), Tenaris (-2,1%) e Unicredit (-1,7%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 101 punti base.

