BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenere i 25.000 punti (21 febbraio 2020)

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 25.000 PUNTI

Non mancano i dati macroeconomici rilevanti in questa ultima giornata della settimana. Alle 9:15 conosceremo gli indici PMI manifatturiero e dei servizi della Francia relativi a febbraio. Gli stessi dati verranno poi diffusi con riferimento alla Germania (ore 9:30), all’Europa (ore 10:00) e alla Gran Bretagna (ore 10:30). Alle 10:00 conosceremo anche ordini e fatturato dell’industria italiana dello scorso dicembre. Alle 11:00 l’Istat comunicherà l’inflazione di gennaio. Alle 14:30 dagli Usa arriverà l’Indice Markit PMI di febbraio, mentre alle 16:00 sapremo il numero di case esistenti vendute a gennaio. A mercati chiusi è atteso l’aggiornamento del rating sul debito pubblico francese da parte di Moody’s. In giornata dalla Germania arriverà il bilancio 2019 di Allianz, mentre a Piazza Affari si attendono i dati relativi a Juventus.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,56% a 25.080 punti. Sul listino principale solo quattro titoli in rialzo: Bper (+1,6%), Fca (+0,1%), Saipem (+1,1%) e Tenaris (+3,7%). Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -3%. Superiori ai due punti percentuali anche i ribassi di Atlantia (-2,7%), Azimut (-2,2%), Exor (-2,5%), Ferragamo (-2,1%), Intesa Sanpaolo (-2%), Italgas (-2,3%), Moncler (-2%), Nexi (-2,9%), Prysmian (-2,5%), Recordati (-2,7%), Ubi Banca (-2,1%) e Unicredit (-2,9%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 135 punti base.

