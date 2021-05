BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenere i 25.000 punti (28 maggio 2021)

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 25.000 PUNTI

Non mancano alcuni dati macroeconomici significativi in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo l’indice dei prezzi all’importazione tedesco relativo al mese di aprile. Alle 8:45 dalla Francia arriveranno il Pil del primo trimestre, l’inflazione di maggio, l’indice dei prezzi alla produzione di aprile e l’andamento dei consumi delle famiglie ad aprile. Alle 9:00 toccherà alle vendite al dettaglio in Spagna. Alle 10:00 sarà la volta dell’indice dei prezzi alla produzione italiano di aprile. Un’ora dopo l’Istat diffonderò il fatturato dei servizi del primo trimestre. Ancora alle 11:00 verranno resi noti gli indici di fiducia di imprese e consumatori in Europa a maggio. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno redditi e spese personali di aprile. Alle 15:45 sarà la volta della lettura finale dell’indice PMI di Chicago di maggio, mentre alle 16:00 di quella dell’indice di fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan relativo sempre al mese di maggio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato italiani con scadenza fino a 10 anni. A mercati chiusi Moody’s dovrebbe comunicare la revisione del rating della Svizzera, mentre Standard & Poor’s quello dell’Irlanda. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di 4AIM Sicaf, Bialetti, Ecosuntek, Eprice e Fabilia.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +1,12%, Cnh Industrial a +5,03% (27 maggio 2021)

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,12% a 25.056 punti. Sul listino principale si è messa in luce Cnh Industrial con un +5%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Amplifon (+2,2%), Banco Bpm (+2,6%), Intesa Sanpaolo (+2%), Leonardo (+2,6%), Moncler (+2,7%), Pirelli (+2,6%), Stellantis (+4,1%), Tenaris (+2,8%) e Unicredit (+2,1%). Recordati ha fatto peggio di tutti con un -1,3%. Superiori al mezzo punto percentuali anche i ribassi di Ferrari (-0,5%), Hera (-0,6%), Italgas (-0,7%), Snam (-0,8%) e Terna (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 111 punti base.

SPY FINANZA/ Così il nodo licenziamenti può creare problemi allo spread italiano

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura -0,46%, Bper a -4,8% (26 maggio 2021)

© RIPRODUZIONE RISERVATA