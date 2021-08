BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenere i 26.000 punti (24 agosto 2021)

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 26.000 PUNTI

Pochi i dati macroeconomici rilevanti previsti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 sarà la volta del Pil tedesco relativo al secondo trimestre dell’anno Alle 16:00 conosceremo il numero di case nuove vendute negli Usa a luglio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi a sette anni. Da Wall Street è attesa la trimestrale di Medtronic. Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,49% e sul listino principale si sono messe in luce Moncler e Nexi con un +2,9%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di A2A (+1,1%), Amplifon (+2,4%), Atlantia (+1,5%), Banca Mediolanum (+1%), Banco Bpm (+1,7%), Bper (+2,1%), Campari (+2%), Eni (+1,7%), Ferrari (+1,2%), Interpump (+1,1%), Leonardo (+1,2%), Poste Italiane (+1%), Saipem (+2,2%), Telecom Italia (+1,1%), Tenaris (+1,9%), Unicredit (+1,9%) e Unipol (+2,3%). Enel ha fatto peggio di tutti con un -2%. Hanno terminato la seduta in rosso anche Diasorin (-0,3%), Exor (-0,1%), Pirelli (-0,3%), Prysmian (-0,2%) e Recordati (-0,7%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 105 punti base.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0,49%, Moncler a +2,93% (23 agosto 2021)

