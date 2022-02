BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenere i 27.000 punti (2 febbraio 2022)

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 27.000 PUNTI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 9:00 conosceremo il tasso di disoccupazione spagnolo relativo al mese di gennaio. Alle 11:00 toccherà all’inflazione italiana e a quella europea di gennaio. Alle 14:15 dagli Usa arriverà la stima sul numero di nuovi occupati a gennaio, mentre alle 16:30 conosceremo la variazione settimanale di scorte di petrolio negli Stati Uniti. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Ferrari e Risanamento, mentre da Zurigo quella di Novartis.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,28% a 27.157 punti. Sul listino principale si è messa in luce nexi con un +6,1%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Banco Bpm (+2,5%), Bper (+3,9%), Buzzi (+2,1%), Campari (+2%), Ferrari (+2,1%), Mediobanca (+2,1%), Moncler (+4,8%), Stellantis (+2,2%) e Tenaris (+5,9%). Hanno terminato la seduta in rosso solamente Hera (-0,2%) e Saipem (-1,3%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 138 punti base.

