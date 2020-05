BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenere quota 17.000 (22 maggio 2020)

Pubblicità

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE QUOTA 17.000

Pochi i dati macroeconomici rilevanti in agenda oggi. Alle 8:00 si saprà quello sulle vendite al dettaglio in Gran Bretagna ad aprile. Alle 13:30 saranno diffusi i verbali dell’ultima riunione del board della Bce di fine aprile. In giornata si terrà la riunione dell’Ecofin. A mercati chiusi dovrebbe arrivare l’aggiornamento del rating sul debito pubblico portoghese da parte di Fitch. Da Wall Street è attesa la trimestrale di Alibaba, mentre a Piazza Affari si attendono quelle di Imvest ed Energica Motor Company. In programma anche l’assemblea degli azionisti di Saras.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,73% a 17.087 punti. Sul listino principale si è messa in luce Nexi con un +7,7%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Atlantia (+1,8%), Banca Mediolanum (+2,7%), Enel (+1,2%), Exor (+1,9%) e Pirelli (+1,8%). Tenaris ha fatto peggio di tutti con un -4,9%. Superiori ai due punti percentuali anche i cali di Banco Bpm (-3,4%), Campari (-2,1%), Eni (-2,5%), Generali (-3%), Leonardo (-3,6%), Saipem (-3,9%), Stm (-2,8%), Ubi Banca (-2,5%) e Unipol (-2,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 216 punti base.



