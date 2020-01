BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenere quota 23.500 (7 gennaio 2020)

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE QUOTA 23.500

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi, anche se l’attenzione resta concentrata sugli avvenimenti geopolitici. Alle 11:00 si saprà l’inflazione relativa al mese di dicembre in Italia, oltre a quello aggregato a livello europeo. Alla stessa ora, ancora a livello europeo, si avrà il dato sulle vendite al dettaglio nel mese di novembre. Alle 14:30 si saprà il saldo della bilancia commerciale Usa nel mese di novembre. Alle 16:00 toccherà invece all’indice ISM non manifatturiero, lettura finale di dicembre, insieme al dato sugli ordini all’industria di novembre.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,51% a 23.581 punti. Sul listino principale Leonardo ha messo a segno un rialzo del 2,8%. Bene anche Eni (+1,5%). Nexi ha fatto peggio di tutti con un calo del 3,9%. Male anche Banco Bpm (-2,3%), Bper (-2%) e Stm (-2,3%). Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Banca Generali (-1,5%), Diasorin (-1,2%), Exor (-1%), Fca (-1,4%), Italgas (-1,4%), Pirelli (-1,2%), Recordati (-1,5%) e Unicredit (-1,8%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 163 punti base.

